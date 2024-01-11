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Yıllardır kaçak yaşadılar... "Ülkeme dönmek istiyorum..."

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin baskını sonucu ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Fechukwu Kingsley Anyanwu ile Cynthia Aghenta mahkemeye çıkarıldı.
Yıllardır kaçak yaşadılar... "Ülkeme dönmek istiyorum..."

Lefkoşa adli Şubede görevli polis memuru Yusuf Bilgeç olguları aktardı. Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lefkoşa’da Göçmenköy'de Şht. Mustafa Behzat Sok. Deniz Apt. 3 Daire 3 adresinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri ile yapılan aramada tespit edilen Fechukwu Kingsley Anyanwu'nun yapılan muhaceret kontrolünde 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren 443 gün, Cynthia Aghenta'nın ise 21 Aralık 2022 tarihinden itibaren 744 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, haklarında soruşturma yapıldığını kaydetti. Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden ifade temin edildiğini, KKTC’de herhangi bir yasal bağı bulunmadıklarını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

 

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılardan Fechukwu Kingsley Anyanwu parası olmadığı için muhaceret iznini yenilemediğini, kısa süre önce babasını kaybettiğini söyledi.  Zanlı Cynthia Aghenta ise ailesini aramak istediğini, onların bilet alabileceğini ve ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, bu süre içerisinde aileleriyle görüşebileceklerini söyledi.

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