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Yıllardır müdahale edilmeyen kanalizasyon gölet oldu

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Yıllardır müdahale edilmeyen kanalizasyon gölet oldu
Lefkoşa Ortaköy Kozak Sokak sakinleri yıllardır yağmur ve kanalizasyon sularının yarattığı koku ve 'gölet' nedeniyle isyan etti.

Lefkoşa Ortaköy Kozak Sokak sakinleri yıllardır yağmur ve kanalizasyon sularının yarattığı koku ve ‘gölet’ nedeniyle isyan etti. 

Lefkoşa Ortaköy’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arkasında bulunan Kozak Sokak’ta kanalizasyon sistemi bulunmaması nedeniyle yağışlı havalarda biriken yağmur sularına bir evin kanalizasyon kuyusundan taşan sular da eklenince bölge sakinleri evlerinin önünde duramaz oldu. 

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya ilettiklerini ifade eden bölge sakinleri belediye yetkililerinin biriken su birikintisi ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığını iddia etti.

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