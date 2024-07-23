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Yıllardır ülkede kaçaklar... Çalıştıkları iş yerlerine soruşturma başlatılacak

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Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir kaçak yaşam süren Pakistanlı Tildat Tildat ile İbrar Ali KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Yıllardır ülkede kaçaklar... Çalıştıkları iş yerlerine soruşturma başlatılacak

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. Polis, 22.07.2024 tarihinde saat 22.10 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen Tildat Tildat’ın yapılan muhaceret kontrolünde 6 Haziran 2023 tarihinden beri 563, İbrar Ali’nin ise 17 Aralık 2023 tarihinden beri 216 gün KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan her iki zanlının da ülkede çalıştıklarını söyleyerek, iş yerlerinin isimlerini verdiklerini kaydetti. Polis, söz konusu iş yerleri hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal bağlarının bulunmadığını, serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceklerini belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.

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