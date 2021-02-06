Yıllardır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
Jeanne Pouchain'ın garip ama büyük bir sorunu var. Resmi kayıtlarda ölmüş görünüyor ve üç yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. Özellikle de ödenmemiş borçları olduğu iddiaları üzerine yetkililerin malına mülküne el koymaya girişmesinden beri sürekli bir korku içinde yaşıyor.
Fransa'da resmi kayıtlara yanlışlıkla ölü olarak kaydedilen ve varlıklarına el konmaya çalışılan bir kadın, tam üç yıldır ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor.
06 Şubat 2021 Cumartesi 09:55
1 / 12