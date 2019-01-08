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Yıllık 65 Bin Dolar Maaşla Personel Arıyorlar

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ABD'de ıssız bir adada bulunan deniz fenerinden dönüştürülen otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor.
Yıllık 65 Bin Dolar Maaşla Personel Arıyorlar

ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor. Nisan'da işe başlaması gereken iki kişi, otelin işletmesinden sorumlu olacak.

130 BİN DOLARLIK MAAŞ İKİ KİŞİ ARASINDA PAYLAŞTIRILACAK

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor. Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor. Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşü kuran kişileri çekmeye çalışıyor. Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak. Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.

ADAYLARIN TEKNE KULLANABİLMESİ VE SİGARA İÇMEMESİ GEREKİYOR

Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor. Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor. Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih" vaat ediyor.

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