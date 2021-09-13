KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ağustos 2021 sonu itibarıyla yıllık gıda enflasyonu %30.23 oranına yükseldi.

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre Ağustos 2021 sonu itibarıyla yıllık genel enflasyon oranı da %20.54 düzeyinde gerçekleşti.

Ülkedeki gıda enflasyonunun genel enflasyondan ayrışması Temmuz ve Ağustos aylarında iyice belirginleşti. Endeks değeri olarak ilk kez 23.75 puanın üzerine çıkan gıda enflasyonu toplam yıllık enflasyondan %9.69 oranında daha yüksek.

Kurumun verileri ülkenin genel enflasyon oranı ile gıda ve alkolsüz içecekler ana başlığındaki enflasyonunun uzun süre benzer değerlerde gerçekleştiğini gösterirken, Şubat 2021’den itibaren makasın gıda enflasyonu lehine açıldığı, Haziran’da belirginleştiği, Temmuz ve Ağustos aylarında iki veri arasındaki farkın iyice açıldığı görülüyor.

Verilere göre, Ağustos 2021 enflasyonunda gıda ve alkolsüz içkiler başlığı 1.30’luk artışla 2.54 düzeyinde gerçekleşen genel enflasyondaki artışın %50’sinden fazlasını tek başına oluşturdu.

SÜT VE EKMEKTE ZAMLAR %40’I AŞTI

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre her evin vazgeçilmezi temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı Ağustos 2020-Ağustos 2021 periyodunda (bir yılda) %39.52 oranında zamlandı.

Söz konusu periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde kapsanan (TÜFE) “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan kuzu eti pirzolada %22.63 oranında, dana eti kıymada %23.73 oranında, hellimde %27.21 oranında, temizlenmiş bütün tavukta %29.91 oranında, sütte (uzun ömürlü) %45.31 oranında, su (damacana) %17.63 oranında ve yoğurtta da %13.68 oranında fiyat artışları yaşandı.

AĞUSTOS 2020’DE SADECE %10.1 İDİ

Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla saptanan yıllık gıda enflasyonu oranı bir önceki yılın gıda enflasyon oranından %197.2 oranında daha yüksek. Ağustos 2020’de gıdadaki yıllık enflasyon oranı sadece %10.17 düzeyinde saptanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos 2021 sonunda; ana harcama gruplarının en önemlisi olan “Gıda ve Alkolsüz İçecek” başlığındaki endeks değeri de (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre 62.96 puan arttı.

Ağustos 2020’de 208.29 olan endeks değeri Ağustos 2021’de 271.75’e ulaşırken, endeksteki söz konusu yükseliş, bir yıllık sürede gıdada yaşanan fiyat artışlarına işaret ediyor.

ARTUN ÇAĞA / Standart Kıbrıs