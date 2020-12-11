Aslen İrlandalı olan Alice Little, bazı mekanların açılıp genelevlerini kapalı tutarak, kendisinin ve arkadaşlarının işsiz kalmasına sebep olduğu gerekçesi ile eyalet hükümetine dava açtı.

Yıllık bir milyon dolarlık kazancı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok kazanan hayat kadını olan Alice Little, mart ayında Kovid-19 nedeniyle Nevada eyaletinde çalıştığı genel ev kapatılınca işsiz kaldı. Alice bu sebeple eyalet hükümetine dava açtı