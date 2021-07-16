Yılmabaşar yazdı... Diyalog imkanı kaldı mı? UBP Başkan seçebilecek mi? Zeki Müren bizi de görecek mi?

CTP de dün akşam uzun süren bir Parti Meclisi toplantısından sonra AKP ile bir Monolog ilişkisine girmeyeceğini Erdoğan’ın Meclis’teki konuşmasını dinlemeyeceğini açıkladı.

Bu cesaretli karardan dolayı toplumumuzun yaşayan en eski ve en örgütlü partisi 51 yaşındaki CTP’yi tebrik ediyorum.

Diyalog bitmişse ve uzun süredir buyuran- itaat eden bir ilişki biçimi kurgulanmış ise onurlu durmaktan başka yapacak hiç bir şey yoktur.

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Kıbrıslı Türk siyasi partiler ve siyaset kurumu uzun süredir Türkiye KKTC ilişkilerindeki biatçı hegomonik çarpık ilişki tarzından dolayı türbülans yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde doruğa çıkan müdahaleler, ardından UBP kurultayına AKP tarafından yapılan müdahale bu çarpık biatçı ilişkinin vardığı son nokta olarak önümüzde duruyor.

Müdahalelerle Kıbrıs Türk demokrasisi on yıllar boyunca tamiri zor yaralar almış, Demokrasi al aşağı edilmiş, iradeye ipotek konulmaya çalışılmıştır.

Hükümet bakan atayamaz, meclis toplanamaz hale getirilmiş, vatandaş kahvehanelerde Zeki Müren’de bizi görecek mi? Konuşması yapar duruma sokulmuştur.

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CTP ve TDP mukavemetçi, boyun eğmeyen, biat etmeyen Kıbrıs Türk toplumunun bu özgün ve özgür kimliğini bütün dünyaya anlatmak için şimdi daha da çok çalışmalıdır.

CTP ve TDP aldıkları bu cesur kararı anlatabilmek için daha da büyük bir sorumluluk altına girmişlerdir.

CTP ve TDP Türkiye’nin aydınlık yüzü, demokrasi güçleri, ilericiler ile de işbirliğini güçlendirmelidir.

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Şimdi tüm ötekileştirme ayrıştırma çabalarına rağmen yeni bir yol inşaa etmenin tam zamanıdır...