Yılmabaşar yazdı... Girne’de Nidai Güngördü kaybeder mi?

Girne Belediye seçimlerinde adaylar netleşti. İki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nidai Güngördü, 3. Kez ve yine bağımsız aday. Yanına hükümette bulunan UBP,DP ve YDP’nin desteğini almış durumda.

Nidadi Güngördü ilk bakışta Girne’de favori gibi görünse de diğer adaylar Murat Şenkul ve Zeki Çeler’in ardı ardına yerinde yaptığı eleştiriler nedeni ile bir miktar sıkıntılı hale düşmüş durumda.

Nidai Güngördü’nün rakipleri bu dönemde hafife alınmayacak kadar güçlü.

Girne’de hükümet ittifakının işleyip işlemeyeceği ise tam bir muamma.

Zira Murat Şenkul’un CTP dışından da oy alabilmesi mümkün.

Şenkul iş dünyası ve de kendi düşüncesinde olmayan kişilerle kurabildiği yüksek düzeydeki ilişkileri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

CTP içerisinde Murat Şenkul’u daha liberal bulanların ise seçime gidip gitmeyeceği Girne’deki durumunu netleştirecek.

CTP’nin Girne’de bütünlüğü yakalaması durumunda Güngördü’ye karşı üstünlük sağlaması bu kez mümkün görünüyor.

Diğer bir iddialı isim ise eski Bakan Zeki Çeler…

Çeler UBP ve CTP örgütsel yapısı dışındaki kalan merkezdeki her seçmenin oyunu almak için sahada çalışmalarını hızlandırdı.

En büyük eksiği güçlü bir örgütsel yapısının bulunmaması. Bunun için gönüllüler üzerine bir sistem inşaa etmeyi deniyor.

Çeler buna rağmen sağdan da soldan da oy alabilme ve seçimde bir sürpriz yapabilme kapasitesi barındırıyor.

Girne’de anlaşılan o ki son düzlüğe kadar seçimin favori adayı Güngördü’yü geçebilmek için diğer adaylar nefeslerini kontrol edecek.

Girne’de son düzlükte hatta foto finişte sonuçlanabilecek bir yarış izleme olasılığı çok yüksek.