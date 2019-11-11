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Yılmaz çiftinin  ölümü ile sonuçlanan kazada, tutuklu yargılanacak!

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Yılmaz çiftinin  ölümü ile sonuçlanan kazada, tutuklu yargılanacak!
Yılmaz çiftinin  ölümü ile sonuçlanan kazada, tutuklu yargılanacak!

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde,  2.11.2019 tarihinde, Devrim Yılmaz ve  Seda Suat Yılmaz çiftinin  ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan hastaneden taburcu oldu.

Mustafa Ürcan, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Ürcan'ın dava sonucuna kadar ehliyetine el kondu. Ayrıca zanlı 269 promil alkol tesiri altında kaza yapan zanlı Ürcan davası görüşülünceye değin 3 ayı aşmamak üzere tutuklu yargılanmasına emir verildi.

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