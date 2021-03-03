Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabı için Didem Soydan'la klip çekti

Oyuncu yazar Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri 'Keşke Gelsen'i çektiği kliple tanıttı. Klipte Erdoğan'a model Didem Soydan eşlik etti.

Erdoğan ise kitabını takipçilerine, "Yeni şiir klibim 'Keşke Gelsen' şimdi yayında! Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve Kelebeğin Rüyası’nın eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum..." sözleriyle duyurmuştu.

Soydan ise Yılmaz Erdoğan'ın gönderisine, "Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yanyana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne mutlu bana. Harika bir ekip, usta ve şiiri... Teşekkür ederim" şeklinde yorum yapmıştı.