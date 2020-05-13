Survivor 2020 ünlüler takımından Ersin Korkut diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı açıklamayı yaparken duygu dolu anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un yaşadığı sakatlık sonrası Survivor'a veda etmesi ve konseyde "En çok köpeğimi merak ediyorum" demesi yürekleri burktu. Korkut'un akrabası Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere birçok ünlü isim ünlü oyuncuya destek mesajları yayınlad