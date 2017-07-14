 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.832
  • Altın 140,104
  • Dolar 3,5382
  • Euro 4,0543
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADarbe gecesini anlatan filmin yapımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Yılmaz Güney'in hiç yayımlanmamış iki şiiri okuyucuyla buluştu

»
Yılmaz Güney'in hiç yayımlanmamış iki şiiri okuyucuyla buluştu
İki aylık periyodlarla çıkan edebiyat dergisi Sözcükler’in Temmuz-Ağustos sayısında Yılmaz Güney’in daha önce yayımlanmamış iki şiiri yayımlandı.

Yılmaz Güney’in yıllar önce yazarak yazar ve tiyatro sanatçısı Ayşe Emel Mesci’ye verdiği “Eskiden Bilmezdim Yalnızlığı” ve “Kendi Dilinden” başlıklı iki şiiri okurlarla buluştu.

 

Sahibi ve yazı işleri sorumlusu Turgay Fişekçi’nin izniyle, dergide yayımlanan Yılmaz Güney’in iki şiiri kamuoyu ile paylaşıldı.

 

İşte şiirler:

 

 

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

 

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

Bir ağaç nasıl yalnız değilse ormanında

Bir çiçek kendi dalında

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

Yalnızlığın içinde

Şimdi yalnız, yalnız mıyım

Kopuk muyum dalımdan

Uzağında mı kaldım ormanımın

 

 

Kendi dilinden

 

Bana kendi dilinden bir şarkı söyle

kimin adına olursa olsun

yeter ki çığlığın senin olsun

sesine dökülsün isyanın

sesin sel olsun bağırsın

Bana bir şeyler söyle

ama kendi dilinden olsun

belki anlamam dediğini

ama senin dilinden olsun

Kaynak: SİYASİ HABER
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 49. İskele Festivali’nde dün akşam Larnakalılar Gecesi yapıldı07 Temmuz 2017 Cuma 11:49
  • 7. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali cuma günü başlıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:10
  • "Kıbrıs'ta Bir Mücadele Kadını Dr. Ayten Berkalp" adlı kitabın tanıtımı yapıldı05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:32
  • Sevgi Mağarası açıldı04 Temmuz 2017 Salı 11:37
  • Karadenizliler Gecesi dün akşam yapıldı04 Temmuz 2017 Salı 11:35
  • 11 Meşale Festivali 8. Yılında03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:36
  • Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Polonya’da festivale katıldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:34
  • “Otello’da Bir Yaz Gecesi” konseri 6 Temmuz’da03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:30
  • İranlı ekspresyonist sanatçıların “Bahar Ateşi” isimli sergisi açılıyor30 Haziran 2017 Cuma 11:33
  • “Kabuk” adlı resim sergisi pazartesi29 Haziran 2017 Perşembe 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti