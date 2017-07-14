Yılmaz Güney'in hiç yayımlanmamış iki şiiri okuyucuyla buluştu

İki aylık periyodlarla çıkan edebiyat dergisi Sözcükler’in Temmuz-Ağustos sayısında Yılmaz Güney’in daha önce yayımlanmamış iki şiiri yayımlandı.

Yılmaz Güney’in yıllar önce yazarak yazar ve tiyatro sanatçısı Ayşe Emel Mesci’ye verdiği “Eskiden Bilmezdim Yalnızlığı” ve “Kendi Dilinden” başlıklı iki şiiri okurlarla buluştu.

Sahibi ve yazı işleri sorumlusu Turgay Fişekçi’nin izniyle, dergide yayımlanan Yılmaz Güney’in iki şiiri kamuoyu ile paylaşıldı.

İşte şiirler:

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

Bir ağaç nasıl yalnız değilse ormanında

Bir çiçek kendi dalında

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

Yalnızlığın içinde

Şimdi yalnız, yalnız mıyım

Kopuk muyum dalımdan

Uzağında mı kaldım ormanımın

Kendi dilinden

Bana kendi dilinden bir şarkı söyle

kimin adına olursa olsun

yeter ki çığlığın senin olsun

sesine dökülsün isyanın

sesin sel olsun bağırsın

Bana bir şeyler söyle

ama kendi dilinden olsun

belki anlamam dediğini

ama senin dilinden olsun