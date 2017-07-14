Yılmaz Güney'in hiç yayımlanmamış iki şiiri okuyucuyla buluştu

Yılmaz Güney’in yıllar önce yazarak yazar ve tiyatro sanatçısı Ayşe Emel Mesci’ye verdiği “Eskiden Bilmezdim Yalnızlığı” ve “Kendi Dilinden” başlıklı iki şiiri okurlarla buluştu.
Sahibi ve yazı işleri sorumlusu Turgay Fişekçi’nin izniyle, dergide yayımlanan Yılmaz Güney’in iki şiiri kamuoyu ile paylaşıldı.
İşte şiirler:
Eskiden bilmezdim yalnızlığı
Eskiden bilmezdim yalnızlığı
Bir ağaç nasıl yalnız değilse ormanında
Bir çiçek kendi dalında
Eskiden bilmezdim yalnızlığı
Yalnızlığın içinde
Şimdi yalnız, yalnız mıyım
Kopuk muyum dalımdan
Uzağında mı kaldım ormanımın
Kendi dilinden
Bana kendi dilinden bir şarkı söyle
kimin adına olursa olsun
yeter ki çığlığın senin olsun
sesine dökülsün isyanın
sesin sel olsun bağırsın
Bana bir şeyler söyle
ama kendi dilinden olsun
belki anlamam dediğini
ama senin dilinden olsun
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