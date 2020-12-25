  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Yılmaz Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkı talep edilmeli”

» »
Yılmaz Işık, o gün Rumların Kanlı Noeli ile yaratılan Kıbrıs Sorununda bugüne kadar Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları arasında birlikte yaşamak için gerekli olan güvenin tesis edilemediğini belirtti.
Yılmaz Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkı talep edilmeli”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “görüşme sürecini beklemeksizin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek taraflı silah zoru ile işgal eden Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’dan Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkını talep etmesi için” çağrı yaptı.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün, bugün tam 57 yıl önce Rum ve Yunan silahlı saldırılarına karşı var olma mücadelesinin bir umut ışığı gibi yükselen “Bayrak bayrak bayrak!” seslerinin Toroslarda yankılandığı Bayrak Radyosu’nun yayınları ile şaha kalktığını ve bir halkın ulaşabileceği en yüksek mertebe olan bağımsızlığa kavuştuğunu kaydetti.

Yılmaz Işık, o gün Rumların Kanlı Noeli ile yaratılan Kıbrıs Sorununda bugüne kadar Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları arasında birlikte yaşamak için gerekli olan güvenin tesis edilemediğini belirtti.

Bu güvenin yaratılabilmesi için Kıbrıs Sorununda sorumlu olanın tespitinin yargı önünde karara bağlanması ve mağdur edilen tarafa tazminat ödenmesi gerektiğini ifade eden Hasan Yılmaz Işık, dernek olarak bunu anlaşmanın temel unsuru olarak gördüklerinin altını çizdi.

Yılmaz Işık, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığına rağmen Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlanması engellenememişse, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’ın görüşmelerden muratları Enosis emellerinde ve eylemlerinde Türkiye’nin tek engel olmasına son verilmesidir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncılar Belediye Başkanı:2.testler yapılana kadar evlerimizden çıkmayalım25 Aralık 2020 Cuma 18:49
  •  KTÖS ile Basın-Sen, Avrupa Gazetesi’ne ve yazarlarına dayanışmalarını belirtti25 Aralık 2020 Cuma 18:41
  • Kendilerine borcu var diye evini soydular25 Aralık 2020 Cuma 18:38
  • Lefkoşa’da zorla fuhuşa teşvik suçu mahkemedeydi25 Aralık 2020 Cuma 18:35
  • İthal 4 ürün ile yerli 3 üründe limit üstü kalıntı25 Aralık 2020 Cuma 18:32
  • Başhekim Adil Özyılkan taburcu oldu25 Aralık 2020 Cuma 18:27
  • LTB, kanalizasyon ana hattındaki sorunun giderildiğini açıkladı25 Aralık 2020 Cuma 18:27
  • Erhan Arıklı:“Tüketici etiketin üzerinden ürünün maliyetini görecek”25 Aralık 2020 Cuma 18:26
  • Cevdet Çağdaş Ölümünün birinci yılında düzenlenen sergi ile anılıyor25 Aralık 2020 Cuma 18:25
  • Yüksek Savcılar Kurulu Kıdemli Savcı Özçınar’ı Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiine atadı25 Aralık 2020 Cuma 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti