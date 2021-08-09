Yılmaz, kitabını LTB Başkanı Harmancı’ya takdim etti

Zehra Onbaşı Yılmaz, “Müzik Etkinlikleri ile Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” isimli kitabını, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

Zehra Onbaşı Yılmaz, “Müzik Etkinlikleri ile Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” isimli kitabını, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti. Kıbrıs Türk çocuk oyunlarıyla ilgili şarkı ve tekerlemeleri içeren kitap, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazıldı.Kitap, 10 adet Kıbrıs Türk Çocuk oyunuyla ilgili 20 şarkı içeriyor.

Kitap içerisindeki QR kodu telefonlarına okutarak müziklere kolayca ulaşabiliyor. Kitabın, okullarda ek kaynak kitap olarak kullanılabilmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi tarafından da onaylandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ülke kültürünü yansıtan eserlere her daim değer verdiklerini belirterek, Zehra Onbaşı Yılmaz’ın Kıbrıs Türk çocuk oyunlarıyla ilgili şarkı ve tekerlemeleri içeren kitabının büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Harmancı Yılmaz’a çalışmalarında başarılar diledi.

Zehra Onbaşı Yılmaz ziyaretinde kitabı ile ilgili Başkan Harmancı’yı bilgilendirerek, LTB ile ortak projelere imza atmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Yılmaz, kitapla, yerli oyunlarının hatırlanıp oynanması ve dışa tanıtılmasını hedeflediğini de belirtti.

Kitap tanıtımı bugün gerçekleştirilecek

“Müzik Etkinlikleriyle Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” Kitabının tanıtım ve imza günü bugün saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleşecek.