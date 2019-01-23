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Yılmaz Özdil iyi silkeledi: 2500 liraya satılan, 1881 adetle sınırlı 'Mustafa Kemal' kitabı tükendi

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılan ve 2500 liralık fiyatı nedeniyle tartışmalara neden olan 'Mustafa Kemal' kitabı, bugün saat 09:05'te satışa sunuldu.
Yılmaz Özdil iyi silkeledi: 2500 liraya satılan, 1881 adetle sınırlı 'Mustafa Kemal' kitabı tükendi

Yoğunluk nedeniyle Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sitesi çökerken, 'Mustafa Kemal' kitabı 4 saatte tükendi.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen 'Mustafa Kemal' kitabının özel bir edisyonunu hazırladı.

El yapımı olan kitap 1881 adet basıldı. Bugün saat 09.05'te satışa sunulan kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin internet sitesine ulaşımda aksama yaşattı.

www.kirmizikedi.com'a girmeye çalışanlar 'Bu siteye ulaşılmıyor' uyarısıyla karşılaşıyor.

 

2500 liraya satılan 'Mustafa Kemal' kitabı 4 saat içinde tükendi. Titaptan 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edildi.

 

​Kitabın fiyatıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Özdil, "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin" demişti.

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