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Yılmaz Özdil’in villasına 'kaçak' iddiasıyla yıkım kararı

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil'e ait villada kaçak eklendiği belirtilen bölümlerin 15 gün içerisinde yıkılmasına karar verdi.
Yılmaz Özdil’in villasına 'kaçak' iddiasıyla yıkım kararı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in, eşi Hülya Özdil adına 4,6 milyon liraya aldığı belirtilen Bodrum Bitez’deki villada, İmar Barışı’ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Sabah‘ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Özdil’in imar barışı sonrasında kaçak yaptığı uydu fotoğraflarından belirlenen 45 metrekarelik teras ve müştemilatı inceleyerek fotoğrafladı.

 

Ekiplerin tespitlerinin ardından Özdil’in villasındaki imara aykırı olarak yapıldığı belirlenen alanlar için Bodrum Belediyesi’ne yıkım emri verildi.

ÖZDİL’DEN AÇIKLAMA

Yılmaz Özdil, eviyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Denize sıfır hale getirdi, dediler. Denize sıfır değil, hukuken denize sıfır olabilmesi mümkün değil. Saray yaptı dediler, biz yaptırmadık, biz satın aldık. Saray dediler, burada haklılar gerçekten bir saray ama iki odalı. Üç kişilik bir aileyiz onun için iki odalı aldık.”

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