Yılmaz: Tatar’ın iki devlet politikasına güçlü şekilde destek veriyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ercan Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Yılmaz, temaslarında son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin, Doğu Akdeniz’deki istikrarın önemini ortaya koyduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs Türklerinin özden gelen halkları olan egemen eşitlik ve eşit uluslar arası temsiliyeti hakları olmadan Kıbrıs için yeni bir müzakere sürecine geçilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Bunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Yılmaz, “Türkiye olarak bu siyasi duruşu en güçlü şekilde destekliyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı izolasyonların son bulması, doğrudan uçuş ve doğrudan ticaret ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın uluslar arası toplumla doğrudan temalarına engel çıkarılmasına son verilmelidir.” dedi.

“Hiç bir kurgu tarihi gerçeklerin üzerini örtemez”

Türkiye’nin her platformunda uluslar arası topluma Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını anlattığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, son günlerde dijital medya kanallarında yapılan kara propaganda konusuna ilişkin de mesajlar verdi. “Hiç bir kurgu tarihi gerçeklerin üzerini örtemez” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne yaparlarsa yapsınlar tarihi gerçekler ortadadır. Barış Harekatı ile birlikte 50 yıldır adada huzur ve güven ortamı vardır. Bu huzur oratamı Kuzey’de de Güney’de de vardır. Barış Harekatı olmasaydı bugün Gazze’de yaşanan manzaraların benzerinin yaşanmayacağını kimse garanti edemezdi. Bir kez daha şehir ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılının KKTC’nin de 100 yılı olduğunu anlatan Yılmaz, “Birlikte çok daha güzel bir geleceği inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.