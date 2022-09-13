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Yılmazköy - Çamlıbel ana yolunda kaza: Şans eseri yaralanan olmadı

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Yılmazköy-Çamlıbel ana yolunda bugün sabah saatlerinde iki aracın birbiriyle çarpışması sonrası meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Yılmazköy - Çamlıbel ana yolunda kaza: Şans eseri yaralanan olmadı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08:00 raddelerinde, Yılmazköy - Çamlıbel ana yolunun birinci kilometresinde Onur Atçeken (E-24), yönetimindeki ZNF 264 plakalı araç ile Çamlıbel istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada anayol içerisinde “U” dönüş yapmak istediği sırada o esnada karşı istikametten Yılmazköy istikametine doğru seyretmekte olan Emin Yaşar yönetimindeki EE 388 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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