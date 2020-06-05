Yılmazköy kavşağında kaza: 2 kişi yaralandı!

Polis Basın Subaylığı, bugün Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda kaza olduğunu açıkladı ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şu şekilde:
“Bugün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt Anayolu Yılmazköy kavşağında Vıgılance Dande (E-25) yönetimindeki ZND 998 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada anayol içerisinde U dönüşü yapıp Lefkoşa istikametine geri dönüşe geçti.
O esnada aynı istikamete doğru seyreden Yusuf Mülazim (E-37) yönetimindeki LB 444 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan LB 444plakalı araç sürücüsü ve ZND 998 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Panashe Mutsıgwa ile Tapiwa Mutsıgwa’nın tedavileri Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.”
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