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Yılmazköy  – Şirinevler Anayolu'nda araç yangını!

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Yılmazköy  – Şirinevler Anayolu'nda araç yangını!
Yılmazköy  – Şirinevler Anayolu'nda araç yangını!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 20.30 sıralarında Yılmazköy  – Şirinevler Anayolu'nun 1. km üzerinde 23 yaşındaki Özdemir Uygut, yönetimindeki CM 098 plakalı araç henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldürken, yangın sonucu CM 098 plakalı araç tamamen yanarak zarar gördü.

Yangını söndürmeye çalışan araç sürücüsü yaralandı. Yaralı şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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