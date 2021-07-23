Yılmazköy'de arazi yangını

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
22.07.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Yılmazköy' de Lefkoşa - Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında, iki şahsa ait arazi içerisinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 30 dönüm anız, 200 adet balya, 50 metre damla sulama lastiği tamamen, 21 adet zeytin ağacı, 2 adet hünnap ağacı kısmen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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