Yılmazköy'de yangın

09.05.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Yılmazköy’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan İbrahim YASAKÇI’ya ait evin yatak odası içerisinde, çoklu uzatma kablosunun ısınıp kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, odanın kapısı, bir adet televizyon ve oda içerisinde buluna muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir
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