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“Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” 3-8 Ekim'de yapılacak

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“Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” 3-8 Ekim'de yapılacak
“Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” 3-8 Ekim'de yapılacak

Türkiye’nin usta fotoğrafçıları Özer Kanburoğlu, Merih Akoğul, Cihan Kar ve Aramis Kalay, 3-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri’ne konuk olacak.

Akademiden verilen bilgiye göre etkinlik, Akgünler Denizcilik’in ana sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde Özer Kanburoğlu, 4 Ekim’de Lefkoşa Sanat Merkezi’nde, “Mimarî Fotoğrafçılıkta Dikkat Edilmesi Gereken Konular” sunumu ve “Öyküler” başlıklı fotoğraf gösterimi yapacak. Merih Akoğul ise, “Fotoğrafı Doğru Okumak” sunum-atölye çalışmasını gerçekleştirecek. 

5 Ekim’de Lefkoşa Surlariçi’nde Özer Kanburoğlu’nun, “Mimarî Fotoğrafçılık”, Merih Akoğul’un ise, “Bize Bakan Nesneler” atölyeleri yapılacak.

6 Ekim’de Özer Kanburoğlu, Merih Akoğul, Cihan Kar ve Aramis Kalay ile birlikte Karmi köyünde fotoğraf çekimi yapılarak, çekilen fotoğraflar Lefkoşa Sanat Merkezi’nde değerlendirilecek.

7 Ekim’de, Cihan Kar, Lefkoşa Sanat Merkezi’nde, “Dijital Fotoğraf Düzenleme” konulu sunumu ve portre çalışmaları atölyesini yapacak.

Yıltan Taşçı Akademi 3’üncü Lefkoşa Fotoğraf Günleri’nin açılışı, 3 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Acapulco Tatil Köyü’nde düzenlenecek basın toplantısıyla yapılacak.

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