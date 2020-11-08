Yıltan Taşçı Akademi’nin 11. fotoğraf sergisi “ Deklanşörümüze Takılanlar “ açılıyor

Yıltan Taşçı Akademi'nin 20 kursiyerinin 40 fotoğraftan oluşan 11. fotoğraf sergisi " Deklanşörümüze takılanlar" 17 Kasım Salı saat 19.00’da Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sergi Salonu’nda açılacak.
Yıltan Taşçı Akademi 8. dönem temel fotoğrafçılık ve 4. dönem kompozisyon kurslarına katılan Ahmet Kelebek, Ahmet Uçar, Ayşegül Erem, Buse Tosun, Durmuş Bıyıklı, Gökhan Kuzu, Haldun Pakarı, Hüseyin Billur, Hüseyin Saygıneren, İsmail Bozat, Melek Gazi, Mine Kurtel, Neriman Karapaşa, Nermin Tüccaroğlu, Niyazi Nizam, Papatya Solyalı, Serkan Ersev, Şaziye Kurt, Şifa Doğan ve Ümit Gürtekin’in fotoğraflarından oluşan sergi, 22 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.
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