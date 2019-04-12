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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yiltan Taşçi Akademi’nin 4. Fotoğraf Sergisi pazartesi açiliyor

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Yıltan Taşçı Akademi’nin 4. fotoğraf sergisi “ Objektifimizden “ 15 Nisan Pazartesi saat 18.00'de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde açılıyor.
Yiltan Taşçi Akademi’nin 4. Fotoğraf Sergisi pazartesi açiliyor

“ Objektifimizden “ sergisi, beşinci dönem temel fotoğrafçılık ve birinci dönem kompozisyon kursunu başarı ile tamamlayan yirmi altı kursiyerin, hem eğitmenleri Yıltan Taşçı eşliğinde yaptıkları fotopratik hem de bireysel çalışmalardaki elli iki serbest renkli ve siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

15-19 Nisan tarihlerinde mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek sergide; Ali Harper, Arcan Ekdal, Aycan Özüşen, Ayça Ergene, Beykan Gazinocu, Cahit Arkut, Doğan Gürgen, Erdinç Korkuter, Gözde Taşkentli Akkuş, Gül Kahraman Çetin, Halil Irkım, Handan Şamlı Acar, Hasan Öksüz, Hülya Afacan, Kaan Tüccar, Leyla Kıralp, Metin Duran, Nazife Uçar, Öykü Çetin, Peykan Gazinocu, Salih Cengaver Cem, Salih Özüşen, Selda Genç, Şerif Özege, Veysi Canateş ve Zeliz Toprakçı’nın fotoğrafları sergilenecek.  

 

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