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Yıltan ve Elmas’ı Lefke’de oynanan maç ile andık

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Yıltan ve Elmas’ı Lefke’de oynanan maç ile andık
Yıltan ve Elmas’ı Lefke’de oynanan maç ile andık

Lefke ve Gençlik Gücü’nün başarılı futbolcusu merhum Yıltan Tağman ve merhume Elmas Tağman bir kez daha anı maçıyla anıldı…

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke ile Miracle Karşıyaka takımları arasında oynanan maçın normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlandı…

Lefke’nin golleri Zekai ve Frank, Miracle Karşıyaka’nin golleri ise Cemal Yaşınses ve Talat Dağer’den geldi…

Daha sonra yapılan penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Lefke, maçı kazanan taraf oldu…Maç sonrasında iki takım kaptanına kupaları merhum Yıltan Tağman ve merhume Elmas Tağman’nın ailesi tarafından verildi.

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