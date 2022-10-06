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YİM, Başsavcılığın Şehir Planlama Dairesi’ni savunmayacağını beyan etmesi üzerine, davayı erteledi

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Yüksek İdare Mahkemesi, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” ile ilgili görüşmeyi 17 Ekim’e erteledi.
YİM, Başsavcılığın Şehir Planlama Dairesi’ni savunmayacağını beyan etmesi üzerine, davayı erteledi

Yüksek İdare Mahkemesi, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ile ilgili görüşmede, Başsavcılığın Şehir Planlama Dairesi’ni savunmayacağını beyan etmesi üzerine, görüşmeyi, daireyi savunacak avukatın belirlenmesi için 17 Ekim’e erteledi.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırıldığının Resmi Gazete'de yayımlanması üzerinde 20 Eylül’de Emirnamenin kaldırılması kararı aleyhinde ara emri alınmış, ara emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceği ile ilgili  görüşme önce 28 Eylül ardından da 6 Ekim’e ertelenmişti.

Şehir Plancıları Odası (Davacı) avukatı Sezi Sıdal, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bu davada Savcılık kendilerini (Daire'yi) savunmayacağını beyan etti” dedi.

Şehir Planlama Dairesi'ni, savunacak olan avukatların kamudan olması gerektiğini ancak savunma için bildirilen iki avukatın kamudan olmadığını kaydeden Sıdal, kamudan avukat atanması için görüşmenin 17 Ekim’e ertelendiğini ifade etti.

Sıdal, 28 Eylül’deki görüşmede "Savcılığın davalıyı savunmayacağını beyan etmediğini, bunu değerlendireceğini söylediğini" kaydetti.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi imar planı hazırlanana kadar, 14 Ocak 2020’de yürürlüğe konulmuştu.

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