YİM’den BEDİ’S ile ilgili ARA EMRİ

‘İşletme dursun’!SİT ALANI olduğu belirtilen Piknik Alanı’nın kiralanması tartışmalara neden olmuş, alanın halka kapatılması eylemle protesto edilmişti.

‘İşletme dursun’!

SİT ALANI olduğu belirtilen Piknik Alanı’nın kiralanması tartışmalara neden olmuş, alanın halka kapatılması eylemle protesto edilmişti.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ve Yeniboğaziçili bazı vatandaşlar, söz konusu bölgedeki faaliyetlerin durdurulması için YİM'e başvurmuştu.

Mağusa’daki Bedi’s Piknik Alanı’nın özel bir şahsa kiralanması, tellenerek halkın girişine kapatılmasının Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) taşınmasının ardından, mahkeme bugün görüşülen davada, esas dava görüşülünceye kadar bölgedeki işletmeyi durdurdu, ara emri kararı verdi.

SİT ALANI olduğu belirtilen Piknik Alanı’nın kiralanması tartışmalara neden olmuş, alanın halka kapatılması eylemle protesto edilmişti.