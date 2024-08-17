Yine alkol yine kaza... Biri çocuk toplam 2 yaralı, 1 tutuklu

Gaziler-Dilekkaya yolunda ve Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde meydana gelen trafik kazalarında iki kişi hafif yaralandı; alkollü olduğu belirlenen bir sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün 12.30 sıralarında Gaziler-Dilekkaya yolunun ilk kilometresinde, Ayşe Ata (K-20), yönetimindeki MP 723 plakalı salon araçla Dilekkaya istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nesrin Yıldız Birkaya Dinç (K-29) yönetimindeki LB 720 plakalı salon araç ile çarpıştı.