Yine alkol yine kaza: Girne ve Lefkoşa'da trafik kazaları

Girne ve Lefkoşa'da dün 2 trafik kazası meydana geldi. Kazalar sonucunda yaralanan olmadı.

Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.08.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de Şehit İsmet Yılmaz Sokak üzerinde, Doğan TEMİZÜD (E-47) yönetimindeki YM 273 araç ile geri geri güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada gerisinden 198 miligram alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Stanley Dennıs OKOLIE (E-24) yönetimindeki YH 806 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.08.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Hasan Hüseyin Çinko Sokak üzerinde, Funda GÜLSEVEN (K-35) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NK 629 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halinde olan YK 840 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NK 629 plakalı araç sürücüsü Funda GÜLSEVEN aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.