  • BIST 9966.29
  • Altın 2717.345
  • Dolar 33.7214
  • Euro 37.2547
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

Yine alkol yine kaza: Girne ve Lefkoşa'da trafik kazaları

» »
Girne ve Lefkoşa'da dün 2 trafik kazası meydana geldi. Kazalar sonucunda yaralanan olmadı.
Yine alkol yine kaza: Girne ve Lefkoşa'da trafik kazaları

Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.08.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de Şehit İsmet Yılmaz Sokak üzerinde, Doğan TEMİZÜD (E-47) yönetimindeki YM 273 araç ile geri geri güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada gerisinden 198 miligram alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Stanley Dennıs OKOLIE (E-24) yönetimindeki YH 806 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.08.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Hasan Hüseyin Çinko Sokak üzerinde, Funda GÜLSEVEN (K-35) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NK 629 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halinde olan YK 840 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NK 629 plakalı araç sürücüsü Funda GÜLSEVEN aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hasipoğlu: Partimiz önemli bir sınavı başarı ile verdi19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:03
  • Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Refiker için mahkemeler önünde tören düzenlendi19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:42
  • 5 Rum ile 2 Kıbrıslı Türk kaybın kimlik tespiti yapıldı19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:34
  • EL-SEN, Teknecik önünde basın açıklaması yaptı19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:24
  • Hesabımda 4 milyon dolar var deyip emlakçıyı dolandırdı: Hesabından 0.78 dolar çıktı19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:05
  • Kaçak çıktı, üzerinden uyuşturucu çıktı19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:51
  • Arslan Bıçaklı: Enerji krizinin sebebi yatırımsızlık ve ihmal19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:00
  • Ahmet Tuğcu: Çevreci yatırım modelleri hayata geçmeden kimseye rahat yok19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:56
  • SOS Çocukköyü Derneği'nden destek çağrısı19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:53
  • Sol Gençlik, “Barışın İnşasında Görsel İletişimin Önemi” konulu etkinlik düzenliyor19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti