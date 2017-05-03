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Yine bir iş kazası daha...

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Yine bir iş kazası daha...
Apartmanın arka cephesinde boya işi yapmak için inşaat iskelesi kurduğu sırada, yerde bulunan su depolarına gelen elektrik kablolarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bu sabah (03.05.2017), saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephe boyasını yapmakta olan Mehmet Demirbilek (E-22), konu apartmanın arka cephesinde boya işi yapmak için demir inşaat iskelesi kurmakta olduğu esnada, apartmanın yerde bulunan su depolarına gelen elektrik kablolarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Mehmet Demirbilek kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Kolan British Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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