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Yine Cezaevi, yine torpil iddiası !

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Merkezi Cezaevi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Yine Cezaevi, yine torpil iddiası !

Müdür ve bürokratlara yakın kişilere yönelik, gerek terfi gerekse iş dağılımı konusunda torpil kullanıldığı iddiasından sonra, bukez İçişleri Bakanlığında görev yapan üst düzey bürokrata yakın bir gardiyanın, Lefke Kaymakamlığı kadrosuna geçirilmek için girişim yapıldığı öne sürülüyor.

Merkezi Cezaevi çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yapmış olduğu açıklamada, nedense bizim buralarda torpil bir türlü bitmiyor. ........ isimli bir gardiyan, İçişleri Bakanlığında görev yapan, üst düzey bir bürokratın köylüsü ve yakını olduğu gerekçesi ile Lefke Kaymakamlığına aktarılmaya çalışılıyor dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, gardiyan arkadaşımızın, sağlık sorunu var diye, Lefke kaymakamlığına kadrosu ile birlikte atanması cezaevinde huzursuzluk yarattı. Çünkü, cezaevinde işlemenin ve görev yapmanın zor olmasından dolayı birileri torpil yapıp oradan kaçmak istiyor. Birçok gardiyanın sağlık sorunu yaşaması nedeniyle, cezaevi müdürüne dilekçe yaparak başka bakanlıklara aktarılma talebinde bulundu. Ancak cezaevi müdürü yapılan dilekçelere uygun değil deyip, baştan attı. Ama nedense bu arkadaşımız, müsteşarın köylüsü ve yakınıdır diye dilekçesine uygundur denildi.

Merkezi Cezaevinden, sağlık sorunlarını öne süren ve  bir başka bakanlığa aktarılmak isteyen birçok gardiyan, dilekçe yazdı. Yaptıkları dilekçelere uygun değildir denildi. Peki bu kadar gardiyanın dilekçesine uygunluk verilmesi sonrasında bu gardiyana neden uygundur denildi? İçişleri Bakanı Ayşegül hanımın bundan haberi varmı diye soran ayni kaynak, bu dilekçe değerlendiriliyorsa, diğer gardiyanların dilekçeleri niye değerlendirilmiyor. Bir aktarılma yapılacaksa, diğer dilekçelerde neden dikkate alınmadı ve aralarından en aciliyet taşıyan ile ilgili işlem yapılmaya teşebbüs edilmedi? Kısacası, bizce torpilin böylesi görülmedi. Yıllardır sağlık sorunu olan diğer personel üvey evlatmı? Biri bize bunları açıklarsa çok iyi olur. Bu konuya bakan el atmalı ve gardiyanlar arasındaki ayrımcılığa son vermeli ifadesinde bulundu.

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