Yine Ciklos, yine feci kaza!

Kaza, Girne’den Lefkoşa’ya hareket eden bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüjde sürüklenmesi sonucu gerçekleşti.
O esnada Lefkoşa-Girne istikametinde seyretmekte olan bir başka araç, orta refüjden koparak karşı şeride giren demir bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu iki kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
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