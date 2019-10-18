  • BIST 98.415
  • Altın 277,102
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Yine Ciklos yine kaza! Ciklos'ta kaza: 2 yaralı

» »
Yine Ciklos yine kaza! Ciklos'ta kaza: 2 yaralı
Yine Ciklos yine kaza! Ciklos'ta kaza: 2 yaralı

Trafik Kazası Bugün saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Murat Bilici (E-29), yönetimindeki FD 199 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkiine yaklaştığı sırada gidiş istikametine göre sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Akan (E-35) yönetimindeki ZLR 855 plakalı araca çarptıktan sonra orta refujdeki çelik bariyerelere çarpıp karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ömer Piro (E-42) yönetimindeki KY 566 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan KY 566 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sema Piro (K-36) Girne Dr Akçiçek Hastanesine, FD 199 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Bilici (E-32) ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Maratonu’nda “rekor” kayıt18 Ekim 2019 Cuma 16:35
  • Limasol açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem18 Ekim 2019 Cuma 16:34
  • Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor18 Ekim 2019 Cuma 16:30
  • Gönyeli çemberinde araç yayaya çarptı18 Ekim 2019 Cuma 16:27
  • Haftalık gıda analiz sonuçları açıkladı: 6 üründe kalıntı tespit edildi18 Ekim 2019 Cuma 14:26
  • Eski YÖDAK Başkanı Gökçekuş'un görevden alınma kararı Yüksek İdare Mahkemesi'nce iptal edildi18 Ekim 2019 Cuma 14:04
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tüzük hazırladı18 Ekim 2019 Cuma 13:53
  • KKTC'ye düşen yağış miktarı belli oldu18 Ekim 2019 Cuma 13:37
  • Güneş Sigorta'da istifa depremi18 Ekim 2019 Cuma 13:03
  • KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen mülteci sayısı 9 bini aştı18 Ekim 2019 Cuma 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti