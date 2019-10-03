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Yine elektrik kesintisi!

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Yine elektrik kesintisi!
Yine elektrik kesintisi!

Karmi ve Erdemit’te bazı bölgelerde, yarın, 30 dakika elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, 09:00-09:30 arasında yapılacak kesintiden, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi etkilenecek.

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