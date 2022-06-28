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Yine elektrik kesintisi!

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Yine elektrik kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ(LEFKE İLÇESİ)

28 Haziran 2022 Salı günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Doğancı bölgesinde Özgürlük Caddesi ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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