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Yine Hatay Limanı, yine uyuşturucu

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, ticari bir geminin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi İskenderun Limanı'na getireceği ihbarını değerlendirerek gemiye İskenderun Limanı'na 5 deniz mili mesafede operasyon düzenledi. Ekipler, gemide 176 kilo kokain yakaladı.
Yine Hatay Limanı, yine uyuşturucu

Komutanlığın açıklamasına göre Liberya bayraklı ticari bir geminin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi İskenderun Limanı’na getireceği ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İskenderun Limanına 5 deniz mili mesafede gemi durduruldu ve operasyon düzenlendi.

Gemide yapılan detaylı aramada 161 paket halinde olmak üzere toplam 176 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Açıklamada “Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.

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