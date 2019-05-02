Yine iş Kazas: Traktör devrildi, Orman Dairesi çalışanı yaralandı

Serhatköy’de bu sabah saat 10:00 sıralarında Sarıtaşlar Mevkiinde Orman Dairesi tarafından, 39 yaşındaki Burak SADRAZAM, yönetimindeki RHA 1926 plakalı traktör ile yangın emniyet şeridi açtığı sırada arazinin seviye farkından dolayı traktörün devilmesi sonucu yaralandı
Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada,olayda yaralanan Burak SADRAZAM’ın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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