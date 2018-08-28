Yine iş kazası! 15 metreden düştü! Ezer, yaşamını kaybetti

Yine iş kazası! Ezer, yaşamını kaybetti...saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan Mehmet Ezer (E-42) dengesini kaybetmesi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan Mehmet Ezer (E-42) dengesini kaybetmesi sonucu 15,30 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.