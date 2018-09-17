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Yine iş kazası: 2 işçi ağır yaralandı

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Güzelyurt’ta 15.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında iki işçi ağır yaralandı.
Yine iş kazası: 2 işçi ağır yaralandı

Güren Tilki'nin haberine göre  Güzelyurt’ta bir firmaya ait inşaatta çalışan iki işçi, aynı anda yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Adları Eyüp Genç ve Doğan Sözer olan iki işçi, ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin çalışma sırasında herhangi bir iş güvenliği olmaksızın çalıştırıldığı öğrenilirken, yaralıların hayati risklerinin bulunduğu kaydedildi.

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