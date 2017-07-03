Yine "iş kazası": 26 yaşında hayata gözlerini yumdu

Girne’de bu sabah meydana gelen iş kazasında, 25 yaşındaki Ahmet Karasu hayatını kaybetti.

Sıva işi yaptığı inşaatın 5’inci katından düşen Karasu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisten alınan bilgiye göre, saat 08.30’da Girne’de Semih Sancar Caddesi’ndeki yapımı devam eden bir inşaatın beşinci katının balkonunda sıva işi yapan 25 yaşındaki Ahmet Karasu, dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karasu, tüm müdahalelere rağmen saat 10.40’ta yaşamını kaybetti.

Karasu’nun Kemsan Boya Ltd. personeli olduğu belirtildi.