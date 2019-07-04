Yine iş 'kazası': Bir yaralı

Dün, saat 16:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden Cyprus Preminyum Otelin inşaatında çalışmakta olan Mehmet BİRİNCİ (E-42), profil merdiven üzerinde elektrik tesisatı işi yaptığı sırda merdivenin kayması sonucu 2.5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı. Mehmet BİRİNCİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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