  • BIST 99.399
  • Altın 254,347
  • Dolar 5,5956
  • Euro 6,3125
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Yine iş 'kazası': Bir yaralı

» »
Yine iş 'kazası': Bir yaralı
Yine iş 'kazası': Bir yaralı

Dün, saat 16:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden Cyprus Preminyum Otelin inşaatında çalışmakta olan Mehmet BİRİNCİ (E-42), profil merdiven üzerinde elektrik tesisatı işi yaptığı sırda merdivenin kayması sonucu 2.5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı. Mehmet BİRİNCİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ölüm: Otel odasında ölü bulundu04 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
  • Özersay: Rum Dışişleri görüşmelerimize engel olmaya çalışıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
  • Vergisiz akaryakıt ödemeleri yarın yapılıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 09:59
  • ilk 6 ayda 16 can04 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
  • HP Milletvekili Topal, Nasreddin Hoca Festivali’ne katılıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 09:53
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 4 Temmuz 2019 Perşembe04 Temmuz 2019 Perşembe 09:23
  • Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)04 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
  • Nergisli Yolunda ölümü kaza (GüNCELLENDİ)03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:52
  • Fuhuştan yakalanan kadında HIV virüsü çıktığını duyan hastaneye koştu!03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • YDP'den atamalara tepki: “UBP zihniyetinin hiçbir zaman değişmediğini ve değişmeyeceğini gösterdi”03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti