 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.183
  • Altın 141,489
  • Dolar 3,6205
  • Euro 4,1424
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Yine "iş kazası": Yılmaz, ciddi şekilde yaralandı

» »
Yine "iş kazası": Yılmaz, ciddi şekilde yaralandı
Girne’de vitrin camının değişimi sırasında camın patlaması sonucu 38 yaşındaki Şevket Yılmaz yaralandı.

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre kaza, LC Waikiki adlı iş yerinin çatlak vitrin camının Efe Berdan Camcılık Şirketi tarafından vakumlu vinçle sökülmesi sırasında meydana geldi.

Şirkete cam değişimi için yardımda bulunan Şevket Yılmaz, camın patlaması sonucu  sol bilek kısmından ciddi şekilde yaralandı.

Yılmaz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLÜM NEDENİ İKİNCİ DERECE YANIK

Öte yandan geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Hamitköy'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Şerife Örs Özer'e otopsi yapıldı. Özer'in ölüm sebebinin, vücudunda meydana gelen ikinci derece yanıklara bağlı olduğu tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Adı FETÖ'ye karışan KKTC Din İşleri Başkanı Atalay'dan ilk açıklama!11 Temmuz 2017 Salı 16:08
  • Hamitköy'deki kaza: Özer kurtarılamadı...11 Temmuz 2017 Salı 16:05
  • Özyiğit: Ne Güney’e yama, ne de Türkiye’ye ilhak11 Temmuz 2017 Salı 15:23
  • Erhürman: Federal çözüm gerçekçi tek çözüm11 Temmuz 2017 Salı 15:21
  • Denktaş: Dünyaya kendimizi anlatmalıyız11 Temmuz 2017 Salı 15:20
  • Özgürgün!den "82. vilayet" açıklaması11 Temmuz 2017 Salı 15:15
  • Hamitköy'deki kaza: Bebeğin alındığı iddia ediliyor11 Temmuz 2017 Salı 14:25
  • Akıncı, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü11 Temmuz 2017 Salı 14:21
  • Zaroğlu: “Ötekileştirme ve ayrımcılık”11 Temmuz 2017 Salı 14:09
  • Siber: “Rum halkının federasyon istediğine dair veri yok”11 Temmuz 2017 Salı 13:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti