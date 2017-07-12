Yine "iş kazası": Yılmaz, ciddi şekilde yaralandı

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre kaza, LC Waikiki adlı iş yerinin çatlak vitrin camının Efe Berdan Camcılık Şirketi tarafından vakumlu vinçle sökülmesi sırasında meydana geldi.
Şirkete cam değişimi için yardımda bulunan Şevket Yılmaz, camın patlaması sonucu sol bilek kısmından ciddi şekilde yaralandı.
Yılmaz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖLÜM NEDENİ İKİNCİ DERECE YANIK
Öte yandan geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Hamitköy'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Şerife Örs Özer'e otopsi yapıldı. Özer'in ölüm sebebinin, vücudunda meydana gelen ikinci derece yanıklara bağlı olduğu tespit edildi.
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