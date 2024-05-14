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Yine kadına şiddet...

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Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği, tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen C.N tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Yine kadına şiddet...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kuşak, zanlının 2024 yılı Mart-Mayıs ayları içerisinde Cihangir ve Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı olan C.U. ile birlikteliğinin devam etmesi için "Eğer nişanlından ayrılmazsan hem seni sonra da kendimi vuracağım” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının C.U.’yu göğsünden itip yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, WhatsApp uygulaması üzerinden defalarca ‘Eğer benimle birlikte olmazsan senin görüntülerini ve fotoğraflarını ailene atacağım. Ailenden birini öldüreceğim ya da birini bulup gönderip öldürteceğim’ tarzı mesajlar atarak elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu açıkladı. Polis,  C.U.’nun vermiş olduğu ifadede birçok iddia bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Hem zanlının hem de C.U.’nun cep telefonlarının emare alındığını kaydeden polis, DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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