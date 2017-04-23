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Yine kadına şiddet: 7 aylık karısını alış-veriş merkezinde darp etti!

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Yine kadına şiddet: 7 aylık karısını alış-veriş merkezinde darp etti!
Ülkemizde kadına yönelik şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2 kadının canice katledilmesinin yankıları halen sürerken, dün bir alış-veriş merkezi içerisinde yine şiddet olayı yaşandı.

DETAY’ın Polis Basın Subaylığı’ndan edindiği bilgilere göre, Lefkoşa'daki bir alış-veirş merkezinde 33 yaşındaki M.A.A isim kısaltmalı şahıs, tartıştığı “7 aylık hamile” karısını ittirerek yere düşürdü ve darp etti. Hamile kadın apar topar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan tedavisinin ardından Kadın Doğum Servisinde kontrol amaçlı olarak müşahade altına alındı.

BEBEK SAĞLIKLI

Kadın Doğum Servisinde görevli doktor tarafınca yapılan muayenede, çocuğun sağlık durumunun yerinde olduğu saptandığı kaydedildi. Polis, 33 yaşındaki M.A.A. hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.

 

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