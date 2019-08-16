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Yine kavga yine vahim zarar

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Yine kavga yine vahim zarar
Yine kavga yine vahim zarar

15.08.2019 tarihinde saat 10:30 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde S.G.(E-37) ve K.A.(E-26) aralarında çıkan tartışmanın  kavgaya dönüşmesi sonucu  K.A. burnuna aldığı darbe sonucu burnu kırıldı. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

 

16.08.2019 tarihinde saat 01.40 sıralarında ise Gazimağusa’da, Deniz Piyale Caddesi üzerinde S. K.(E-19) ve S.C.(E-19) alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada aralarında çıkan tartışma sonucunda  Mehmet A.'yı darp ederek burun ve dişinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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