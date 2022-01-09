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Yine kaza! 3 kişi yaralı!

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Yine kaza! 3 kişi yaralı!
Yine kaza! 3 kişi yaralı!

Yine kaza! 3 kişi yaralı!

Güvercinlik kavşağında trafik kazası!

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Güvercinlik kavşağında dikkatsizlik nedeni ile kaza meydana geldi.

MG 788  araç sürücüsü Güvercinlik kaşağından çıkış yaptığı esnada Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya seyir halindeki  ZNV 852 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışma esnasında araç sürücüleri ve içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırılarak müşahade altına alındı.

Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

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