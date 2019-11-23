Yine kaza, Girne'de motor sürücüsü yaralandı hastaneye kaldırıldı!

Girne’de bugün saat 19.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Tufan Sevinçer yaralandı.
Girne’de bugün saat 19.45 sıralarında Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Vijay Divi (E-39) yönetimindeki MEA 418 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol içerisinde U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada o esnada aynı istikamete doğru seyreden Tufan Sevinçer (E-22) yönetimindeki MK 274 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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