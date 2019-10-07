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Yine kaza: Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

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Girne-Değirmenlik yolunda kaza meydana geldi.
Yine kaza: Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Bu sabah saat 07.30 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde (Dağyolu) Girne istikametine doğru seyreden Zübeyir AHMET(E-56) yönetimindeki LZ 674 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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